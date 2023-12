Volley | Piacenza liquida il Benfica a domicilio | prima vittoria in Champions | Lucarelli top scorer

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023)ha sconfitto ilper 3-1 (25-21; 25-23; 22-25; 25-23) nella seconda giornata della fase a gironi dellaLeague 2023-2024 dimaschile. I Lupi hanno conquistato ladella loro storia nella massima competizione europea per importanza, riuscendo a imporsi in trasferta contro la rognosa compagine portoghese dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa al PalaBanca contro il quotato Halkbank Ankara. I biancorossi si trovano ora al terzo posto del gruppo C con 1(3 punti), alle spalle dei turchi dell’Halkbank (2 successi, 5 punti) e dei tedeschi del Berlin Recyclings (1, 4 punti). Proprio i teutonici saranno i prossimi avversari della compagine emiliana, che sarà chiamata ...