Volley femminile | è la giornata di Novara-Conegliano! Nella decima di A1 Milano ospita Casalmaggiore dopo l’explit di Istanbul

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La partita più attesa è senza dubbio quella che chiude ladi serie A1che va in scena tra sabato e domenica e che potrebbe dire qualcosa in più sulle posizioni di vertice del massimo campionato di. Si trovano di fronte le prime due forze del campionato domenica alle 19.30: la Igor Gorgonzoladi Lorenzo Bernardi e la Prosecco Doc Imoco Conegliano di Daniele Santarelli. Le novaresi hanno iniziato alla grande la loro stagione, marciando spedite in Europa (solo vittorie finora) e in campionato dove viaggiano al secondo posto con una sola sconfitta su nove partite disputate ma ancora meglio ha fatto Conegliano che non ha subito ancora sconfitte, mettendo in cascina nove successi in campionato, tre (fra cui il successo a Resovia mercoledì scorso) e la Supercoppa. ...