Voli aerei | è l' algoritmo a decidere quanto devo pagare?

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Infilandosi di sua iniziativa nelle tasche degli italiani, l’intelligenza artificiale delle compagnie aeree pare stabilire aumenti in base al reddito dei clienti. E se così fosse sarebbe gravissimo... L’Antitrust italiano ha avviato un’indagine sulle tariffe impazzite verso Sicilia e Sardegna che riguardano la scorsa estate ma stanno cominciando a manifestarsi anche verso idelle prossime festività. In particolare, sotto accusa sono gli algoritmi gonfia-prezzi per lo più usati dalle compagnie low cost ed appare molto forte, anche se fino a oggi non appurato, un meccanismo di speculazione. Secondo il Codacons i prezzi, tra il 23 novembre e il 23 dicembre prossimi, potrebbero salire fino al 1.260 per cento superando così i 300 euro a biglietto. Né serve come spiegazione l’aumento dei costi del carburante, che sono ancora alti ma in calo del 45 per cento rispetto a ...