Volendam-Zwolle sabato 02 dicembre 2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nonostante i sei punti di differenza in classifica a favore dello, questo contro ilè ancora da considerarsi uno scontro diretto nella lotta per la salvezza. La forma dei padroni di casa non è buona, quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite, ma per ben quatto volte hanno giocato in trasferta. InfoBetting: Scommesse Sportive e