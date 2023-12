Vlahovic parla chiaro | “Rispetto Osimhen | ma non lo invidio”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dusan, attaccante della Juventus,di Victore della rivalità con gli altri attaccanti della serie A. In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Dusan, l’attaccante serbo della Juventus, hato delle sue ambizioni, dei suoi sogni e delle sue delusioni. Mentre la squadra si trova in un periodo di transizione, con l’obiettivo di tornare alle prime posizioni in Serie A e assicurarsi un posto in Champions League,mostra una chiara consapevolezza del suo ruolo e delle aspettative poste su di lui. La Juventus, attualmente impegnata in una lotta serrata per le posizioni di vertice, vede inuna figura chiave per il raggiungimento dei propri obiettivi stagionali. Il suo gol nel pareggio contro l’Inter, squadra favorita per ...