Vittorio Sgarbi replica a Fedez dopo le dichiarazioni a X Factor | ””Quella faccia di m*** di Fedez impari il rispetto per Morgan”

(Di venerdì 1 dicembre 2023)risponde alefatte dal cantante ieri sera, 30 novembre 2023, a Xalludendo alla querelle avuta conrecentemente., laCredits: VirgilioDurante la semifinale di Xha risposto alle recenti critiche di, parole che non sono passate inosservate soprattutto dache ha subitoto. Queste ledi: ”Se vuoi essere veramente un ribelle, caro, e pensi che qua ...

Altre News in Rete:

X Factor, Fedez attacca Morgan: 'Io non ho dovuto leccare i piedi né a Meloni né a Sgarbi', l'ex Bluvertigo replica sui social

... lavoro con mia mamma e con l'avvocato e che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a". Non si è fatta attendere la risposta di Morgan che ...

X-Factor breve sintesi: Fedez asfalta Morgan ("leccapiedi di Meloni e Sgarbi"). Tutto il resto è noia (Le pagelle di Luca ... L'HuffPost

Caso Morgan, Sgarbi a valanga su Fedez: "Cosa farebbe senza Ferragni" Il Tempo

X Factor, Vittorio Sgarbi replica a Fedez: “Che impari il rispetto”

Dopo Morgan anche Vittorio Sgarbi replica a Fedez, che aveva tirato in ballo il sottosegretario alla Cultura durante l’ultima puntata di X Factor, in onda nella serata di giovedì 30 novembre. Il ...

Vittorio Sgarbi risponde a Fedez: “Leccare il c**o forse è una sua perversione. Morgan è un poeta mentre lui un prosatore”

Vittorio Sgarbi sottosegretario al MIC risponde alle accuse mosse da Fedez a Morgan durante la semifinale di X-Factor. Il rapper ha dichiarato: “Morgan lecca il culo a Sgarbi e a Giorgia Meloni”.