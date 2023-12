(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il nuovo singolo dei, “”, è un racconto avvincente delle vicende di un individuo comune che, dopo aver ceduto alle lusinghe dell’alcol in una festa, si ritrova in una situazione piuttosto insolita: senza sigarette. Il brano segue il protagonista nel suo tentativo ubriaco di raggiungere un distributore automatico per procurarsi le amate sigarette. Tra le nubi dell’alcol e le luci sfocate, il nostro protagonista fatica ad attraversare il labirinto della notte. Ma proprio quando sembra che il suo destino sia segnato, collassa. Al risveglio, la sorpresa: si rende conto di essere ancora immerso nella festa e che il suo viaggio verso il distributore è stato solo frutto di un’allucinazione. “” offre un viaggio sonoro attraverso le avventure ...

Altre News in Rete:

What's coming out in cinemas in December 2023 Virgin Radio UK

VIRGIN MISTRESS: “TOBACCO SHOP” Spettacolo Periodico Daily

I'm a Singapore teacher by day and practice BDSM as dominatrix at night

Andrea is a teacher in Singapore by day and BDSM dominatrix by night. This is how she got started leading her double life and her plans for the future.

UK museum declares Roman emperor a transwoman - The Telegraph

A British museum has claimed a cross-dressing Roman emperor was a transwoman and will refer to him as a he Read Full Article at RTcom ...