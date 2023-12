Violenza sessuale durante i provini | finto regista condannato a 11 anni e 9 mesi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) –a 11e 9Claudio Marini,accusato diaggravata nei confronti di diverse ragazze che volevano provare a entrare nel mondo del cinema e che venivano adescate con la scusa di effettuare. I giudici della quinta sezione penale del tribunale di Roma hanno comminato una pena superiore a quella chiesta dalla Procura, che aveva sollecitato una condanna a 9. Il sedicente, secondo l'accusa, tra il 2019 e il 2020 avrebbe compiuto le violenze su 8 ragazze a Roma. Il 'modus operandi' come emerso dalle indagini, era sempre lo stesso: l'uomo, come riportato nel capo di imputazione relativo a otto diversi episodi, ''fingendo di essere il ...

Provini hard e abusi su 12 aspiranti attrici, il finto regista Claudio Marini condannato a 11 anni e 9 mesi. Ma è ancora a piede libero

Abusi durante finti casting, condannato a 11 anni e 9 mesi

Per questo Claudio Marini, 51 anni, è stato condannato a Roma ad 11 anni e 9 mesi per violenza sessuale ai danni di 8 ragazze. Per questa vicenda l'imputato, che si spacciava per regista, venne ...

