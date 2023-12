(Di venerdì 1 dicembre 2023) La Procura aveva chiesto una condanna a 9per l'uomo che incontrava le aspiranti attrici inizialmente in un luogo pubblico e poi per provare una scena le invitava a casaa 11e 9Claudio Marini,accusato diaggravata nei confronti di diverse ragazze che volevano provare

Violenza sessuale durante i provini, finto regista condannato a 11 anni e 9 mesi

finto regista accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di diverse ragazze che volevano provare a entrare nel mondo del cinema e che venivano adescate con la scusa di effettuare provini.

Abusi durante finti casting, condannato a 11 anni e 9 mesi

Per questo Claudio Marini, 51 anni, è stato condannato a Roma ad 11 anni e 9 mesi per violenza sessuale ai danni di 8 ragazze. Per questa vicenda l'imputato, che si spacciava per regista, venne ...