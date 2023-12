VIDEO Natale | Festa | “Spese giuste | puntiamo in alto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Dall’imminente messa in moto della Fondazione di Partecipazione per la gestione associata delle strutture comunali cittadine, ai fondi che il Comune di Avellino sta investendo, dalle case popolari, alle strade, arrivando al, il sindaco Gianlucarigetta le polemiche dell’opposizione. (LEGGI QUI) “Per una città che punta ine che si sta facendo strada nel panorama nazionale- dice il sindaco- stiamo investendo i fondi necessari e giusti per regalare agli avellinesi unricco di eventi e di magia come ce lo chiedono. Del resto la straordinaria risposta durante il periodo estivo e il successo del cartellone del “Summer Fest”, testimoniano che stiamo lavorando sulla strada giusta”. L’accensione delle luminarie e del classico Albero diè ...