VIDEO ‘InCanto di Natale’ | Corso Garibaldi si accende nel segno dei bambini

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ore 17 puntuali è cominciato il Natale beneventano con l’accensione delle luminarie, quelle che addobbano tutto. Un’atmosfera che ha coinvolto le tante persone che hanno deciso di prendere parte all’evento InCanto di Natale, la rassegna di eventi cheranno l’intero periodo. Inizio con l’arrivo del sindaco Mastella e l’augurio di un Natale sereno specialmente per i. E in tanti sono arrivati nella piazza antistante la Chiesa di Santa Sofia per ascoltare i canti tipici del periodo e dare finalmente il via all’evento. Presente anche il Console americano in Italia che ha lasciato il suo saluto. Canti, banda musicale e tanti personaggi dei cartoni animati che hanno dato il via alla sfilata raccogliendo tanti sorrisi dai. Una bella serata ...