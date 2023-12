Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)DEL 1 DICEMBREORE 18.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA AURELIA E PONTINA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TEANCEZIALE E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLAFIUMICINO CODE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO E TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI. CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSOCODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE ...