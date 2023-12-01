Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2023 ore 15:30 (Di venerdì 1 dicembre 2023) Viabilità DEL 1 DICEMBRE 2023 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BIA DI BOCCEA E OSTIENSE CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TEANCEZIALE E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI. CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTA TRASPORTO FERROVIARIO, PROSEGUIRÀ FINO ALLE ORE 21:00 DI QUESTA SERA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FS ITALIANE. ...Leggi su romadailynews
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