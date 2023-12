Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)DEL 1 DICEMBREORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI. SULLA TIBURTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE, SULLA FERROVIA METRE, CHE PER CONSENTIRE I CANTIERI SERALI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO, SONO ALLE ORE 21.00 POI BUS SOTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral