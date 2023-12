Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)DEL 1 DICEMBREORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUES’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI. SULLA TIBURTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASSIA CODE ALL’ALTEZZA DI SUTRI E DI VETRALLA NE DUE SENSI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral