Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2023 ore 10 | 30

(Di venerdì 1 dicembre 2023)DEL 1 DICEMBREORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUES’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI. SULLA TIBURTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCONE INTENSA IN ZONA CASTELLINI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, ARICCIA E VELLETRI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral