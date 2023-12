Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)DEL 1 DICEMBREORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. PERMANGONO INVECE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIETTI E LA TANGENZIALE EST IN QUES’ULTIMA DIREZIONE. FILE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO. SULLA-FIUMICINO CODE TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR. TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO IN ZONA CASTELLINI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI FRASCATI, CGROTTAFERRATA, ARICCIA E VELLETRI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral