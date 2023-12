Via libera agli outfit per chiudere l' anno in tendenza

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dicembre, il mese in cui l’Inverno entra nel vivo. Proteggersi dal freddo è il primo pensiero di chi indugia su come vestirsi in questa stagione nel 2023: le tendenze arrivano in soccorso, con capispalla studiati ad hoc per il clima rigido, da indossare in città o nelle località di montagna per chi si appresta a partire per le Festività. Come vestirsi a novembre: 5 look eleganti da copiare X ...

**Dl Campi flegrei : via libera della Camera con 133 sì e nessun no'**

Cipess - via libera al riparto di 128 miliardi per il Servizio sanitario nazionale. È il primo con i nuovi criteri

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | «Sei ostaggi liberati da Hamas - sono in viaggio per Israele»

Carne coltivata, Mattarella non firma il Ddl. Doccia gelata per il governo

Ecco perché, a due settimane daldefinitivo della Camera al ddl del ministro Francesco Lollobrigida, il testo formalmente - ha scritto ieri l'Ansa - non è ancora giunto all'esame del ...

Nuovo stadio di Cagliari, via libera della regione per l’opera da 157 milioni Il Sole 24 ORE

Pnrr, via libera della Commissione Ue al pagamento della quarta rata TGCOM

Un centro ‘Dopo di noi’ al posto dell’ex sede Ctp. Via libera e fondi Pinqua per 1,8 milioni di euro

Via libera dalla Giunta al progetto esecutivo in linea tecnica per la riqualificazione dell’ex sede Ctp in via Contessa Matilde e per la sistemazione delle aree esterne pertinenziali. L’edificio, nato ...

Oroscopo di oggi, venerdì 1 dicembre 2023Oroscopo di oggi

Attenzione a non combinare troppi guai con chi amate. Lavoro e denaro: finché si tratta di spendere ma anche di incamerare denaro oggi andate fortissimo, via libera perciò al commercio in tutte le ...