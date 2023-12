Cop28, Meloni a Dubai. Le ombre della guerra sul summit

Oltre a un bilancio a 8 anni a dir poco deprimente, a gettare ombre suldi Dubai ha ...miliardi di dollari l'anno che i Paesi inquinatori e più ricchi avrebbero dovuto versare a quelli indi ...

Deloitte, al via 6° edizione Innovation Summit 2023 su impatto AI - Il ... Il Sole 24 ORE

Cop28, via al summit sul clima. Ma Usa e Cina disertano ilGiornale.it

Cop28, Meloni a Dubai. Le ombre della guerra sul summit

dei 100 miliardi di dollari l'anno che i Paesi inquinatori e più ricchi avrebbero dovuto versare a quelli in via di sviluppo e meno responsabili della crisi climatica se ne son visti ben pochi. Gli ...

King Charles to deliver ‘call to arms’ in opening address at COP28

Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD ... Speaking on his way to the COP28 summit in Dubai, the Prime Minister insisted Britain is a “leader ...