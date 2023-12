Verissimo | gli ospiti del 2 e 3 dicembre 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In onda su Canale 5 Sabato 2 e domenica 3, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento con “”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato, a “” Alfonso Signorini, conduttore di “Grande Fratello”, ora in libreria con il suo ultimo lavoro su Maria Callas dal titolo “Troppo fiera. Troppo fragile”. E sempre in tema di Gf, sarà ospite Angelica Baraldi, l’ultima concorrente eliminata dal reality di Canale 5. Inoltre, tornauno dei volti più amati e divertenti di “Terra Amara”, l’attrice Esra Dermanc?o?lu, che nella soap interpreta il personaggio di Behice. In studio una coppia molto affiatata nata a “Uomini e donne”, quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. E parlando d’amore sarà presente ancheAnnalisa Minetti con il marito Michele. Infine, spazio alla musica con il neo papà di due ...