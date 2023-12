Verdi nella bufera | Eleonora Evi si dimette | “Non sarò la marionetta del pink washing”

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bullismo,e patriacato: le accuse lanciate dalla deputataEvi all’Alleanza-Sinistra. La sua decisione di lasciare il partito è stato come un fulmine a ciel sereno. Dunque Evi spiega con un comunicato le sue ragioni punto per punto.: le accuse mosse della deputata In un’intervista a La Stampa Evi accusa Angelo Bonelli di bullismo: L'articolo proviene da Il Difforme.