(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'attacco a Bonelli della deputata Evi: "Usano le donne come facciata". Il leader imbarazzato: "Accuse false"

Verdi - lascia la co-portavoce Evi : non intendo fare la donna marionetta

Il maschilismo di Bonelli, incontrastato leader dell'ambientalismo gruppettaro

... accusata, a parti invertite, di volere tenere iin una posizione elettoralmente autonoma ... La seconda ragione per cui questo scontro che non cialcuna suspence sull'esito " vincerà come ...

Verdi, lascia la co-portavoce Evi: non intendo fare la donna marionetta. Usata la mia maternità per oscurarmi Corriere della Sera

Evi lascia guida dei Verdi, 'partito personale e patriarcale' Agenzia ANSA

Verdi, lascia la portavoce. "Un partito patriarcale"

Così fa scalpore che la bruciante accusa esploda dentro il piccolo mondo molto politically correct e femminista della sinistra-sinistra: la co-portavoce, insieme al fondatore Angelo Bonelli, dei Verdi ...

Evi lascia i Verdi: Partito personale e patriarcale. Bonelli replica: Accusa falsa, motivo politico

(Agenzia Vista) "Sono molto dispiaciuto, è un'accusa falsa, il nostro è l'unico partito in Italia che ha nello Stato la parità di genere uomo ...