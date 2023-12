Ventura | «Scudetto? Inter più forte | ma Juve | Milan e Napoli sono lì Italia? Spalletti darà la sua impronta Sul Torino e Buongiorno…» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dalla Serie B all’Europa League con 100 milioni di utili in soli 3 anni. Il nome stesso di Gian Pierodelinea il contorno dell’archetipo di una certa tipologia di allenatore di un calcio che (forse) non esiste più. Un allenatore capace di dare il via alla propria carriera nel 1982 dalle giovanili della Sampdoria e concluderla, pensare, quarant’anni dopo. Di mezzo cie stagioni in C2, Serie B, Serie A, fino alla Nazionalena e la prima menzionata impresa realizzata sulla panchina del. Le sue idee e le sue competenze calcistiche, troppo vaste ed importanti per essere incorniciate con la mera mancata qualificazione degli azzurri ai mondiali del 2018, hanno dunque permeato il panorama calcistico nostrano per quasi mezzo secolo. Oggi a CalcioNews24 abbiamo avuto il ...