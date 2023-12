Vela | Coppa America 2023 | Luna Rossa al secondo posto a Jeddah dopo due giornate di regate

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023)duedioccupa il, sede dell’appuntamento didi. Il team italiano capitanato da Max Sirena, vincitore di due gare, èa quota 38 punti e staziona a -11 dalla pattuglia leader, Emirates Team New Zealand, che ha vinto le altre quattro gare disputate.il trionfo in gara-3, gli azzurri si sono ripetuti in gara-4, per poi accontentarsi della seconda piazza in gara-5 a 4? di ritardo dai Kiwi. Infine, quartoin gara-6, complice una penalità a inizio gara. Le dueconclusive si terranno nella giornata di domani, sabato 2 dicembre, e ...