Vecchie lire | ti ritrovi una 50 lire così? Vale un autentico patrimonio Ecco come deve essere

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Quando si parla discappa sempre una lacrimuccia a quelli che tra noi hanno qualche annetto. La moneta sovrana dello stato italiano riporta alla mente tantissimi ricordi: si stava meglio? Molto probabilmente si, e diciamocelo, il passaggio all’euro non ci ha mai fatto fare salti di gioia. Molti italiani hanno ancora tantissimi esemplari della vecchia moneta conservati in cantina o in qualche cassetto abbandonato, ma… Sapevi che alcuni di essi possonore una fortuna? Scopriamo le 50più rare e ricercate nelle righe a seguire! Magari scopri di averne una. Iniziamo con lo specificare che se si parla di 50, gli esemplari sono tantissimi sin dall’epoca della monarchia; ma il primo esemplare che viene in mente è il famoso ...