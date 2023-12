Vecchia | senza figli | impaurita da tutto | l’Italia del 2050 e di oggi secondo il Censis – Il rapporto

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Immaginate un’ItaliaRoma e Milano. Nelsarà realtà. Non letteralmente, ma in termini di equivalente demografico. Entro tale data infattiavrà perso complessivamente 4,5 milioni di residenti. Lo accerta ilannuale delpubblicato, 1° dicembre 2023. Che rispetto a questa ed altre minacce sulla tenuta del Paese definisce gli italiani come «sonnambuli». Altrimenti detto, «ciechi dinanzi ai presagi», considerato che «alcuni processi economici e sociali largamente prevedibili nei loro effetti sembrano rimossi dall’agenda collettiva del Paese, o sono comunque sottovalutati. Benché il loro impatto sarà dirompente per la tenuta del sistema, l’insipienza di fronte ai cupi presagi si traduce in una colpevole irresolutezza». Il primo dei presagi oscuri è ...