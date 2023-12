Vanno combattuti Bollette? Bruno Vespa zittisce Fusani e Malpezzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In vista del cambio di gestione in ambito di forniture di gas e luce che scatterà dal 1 gennaio 2024, il cosiddetto “mercato libero”, risparmieremo o no sulle? È uno dei temi di cui si dibatte a Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti in studio, un suo illustre collega, il padrone di casa di Porta a Porta, che dice la sua sull'argomento. Queste le parole del giornalista di Rai1: “Intanto prima parlavate di cartelli e noi abbiamo un'Authority piuttosto efficace, i cartelli, ci sono stati in alcuni settori, le richieste ci sono state, le sanzioni anche. Quindi alta vigilanza sui cartelli, che son quelli che riescono a non far diminuire i prezzi. Punto primo. Punto secondo, in Italia c'è sempre una ...