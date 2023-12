Valori e prodotti al servizio del caffè all’italiana

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si parla sempre tanto di Made in Italy. Se ne parla nella moda, nel design, nel cibo, ed è un argomento che provoca spesso turbamenti, discussioni e critiche. L’italianità rappresenta un patrimonio culturale e storico di inestimabile valore e scegliereche rispecchiano a pieno iche il nostro Paese rappresenta significa avere la certezza di acquistare un simbolo, e avere la certezza che questo rispetti gli standard italiani. La qualità degli ingredienti, la maestria artigiana e l’attenzione per i dettagli sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono iitaliani. Sono quelle più note, quasi scontate, se proprio vogliamo. Ma preferire il made in Italy autentico significa anche anche altro. Vuol dire sostenere l’economia del nostro paese e tutelare il lavoro di artigiani locali e di imprese ...