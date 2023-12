Valencia CF | confusione sul mercato | “Non credo che il club stia pensando di sbarazzarsi dei giocatori”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) 2023-12-01 14:13:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Zero acquisti. Spesa zero. Questa è stata la premessa con cui la presidente delè tornata da Singapore dopo l’incontro con Peter Lim. Dopo aver conosciuto nei dettagli che ilnon farà alcun movimento nelinvernale, a meno che non parta un giocatore, è giunto il momento di chiedere Rubn Baraja. Il mister ha voluto discutere sulla questione, “è il primo dicembre”, ha ripetuto più volte. Tuttavia, data l’insistenza sulle domande, ha lasciato qualche desiderio sotto forma di una frase interessante. ““Nonche ildidei”. ...