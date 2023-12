Usura ed estorsione | 53enne arrestato in flagranza di reato

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Frascati, hannoinun uomogravemente indiziato deldied. L’altra mattina, una persona aveva denunciato ai Carabinieri di essere vittima di: la stessa aveva richiesto in prestito dei soldi all’uomo, per un totale di oltre 20.000 euro e, nel corso dei mesi, ne aveva già restituiti più del doppio. L’uomo, non contento di quanto già ricevuto, pretendeva, con tono minaccioso ulteriori 20.000 euro per l’estinzione del debito. Di conseguenza i Carabinieri hanno organizzato uno specifico servizio di osservazione, controllo e pedinamento per tutelare la vittima che, nel pomeriggio, aveva fissato un ...

