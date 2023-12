Uomini e Donne | Ida e Roberta Danno Il Peggio di Loro!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nell’ultima puntata dic’è stato un acceso scontro tra la tronista Ida Platano e la dama del trono overDi Padua. Non è la prima volta che le duese le cantano di santa ragione, ma questa volta hanno dato vita ad un brutto momento di televisione. Ecco cosa è successo in studio a! ##idaplatano #dipadua Nel panorama televisivo di “”, la dama torinese Gemma Galgani è tornata a brillare. Dopo un periodo di assenza dai riflettori, Gemma ha riacceso l’interesse del pubblico con la sua nuova conoscenza con Giovanni, lasciandosi alle spalle i giorni in cui sembrava essere relegata a un ruolo marginale nel programma di Maria De ...