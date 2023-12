“Unica” arriva la risposta di Noemi Bocchi al docufilm di Ilary Blasi | Parole infuocate

(Di venerdì 1 dicembre 2023) È appena iniziata la battaglia social tra, che risponde per le rime all’ex moglie di Francesco Totti Il” trasmesso la scorsa settimana da Netflix che ha raccontato la vita di, sta alzando un polverone di polemiche. L’ex moglie di Francesco Totti nel video, ha raccontato più Questo articolo “ladialdiè stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Altre News in Rete:

Io ti salverò: il film di Alfred Hitchcock torna al cinema in versione restaurata

L'ragione era la mia volontà di ottenere dei sogni visivi con tratti netti e chiari. Volevo ... Come protagonisti di Io ti salverò - cheil 4 dicembre nei cinema italiani nella sua versione ...

Whatsapp, privacy: arriva il codice segreto per Lucchetto Chat Sky Tg24

Su WhatsApp arriva il codice segreto per nascondere meglio le chat ... WIRED Italia

Noemi Bocchi su tutte le furie, ecco la replica piccata al documentario "Unica" di Ilary Blasi

Da giorni imperversa il caso "Unica!". Il documentario su Ilary Blasi, titolato sulla base del celebre omaggio fattole in campo dal suo ex marito Francesco Totti, continua a tenere banco e far ...

Noemi Bocchi contro Ilary Blasi dopo ‘Unica’, “Non vale niente, non ho tempo”

Tutti si sono chiesti come abbiano reagito Francesco Totti e Noemi Bocchi dopo l’uscita di Unica, il documentario di Ilary Blasi realizzato da Netflix. Nei primissimi giorni non è arrivata alcuna ...