Un’altra lobby accontentata La destra ridà le autostrade a Toto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Per qualcuno è un vero e proprio regalo da scartare in vista del Natale. Per altri un vero e proprio favore. Per altri ancora, un atto dovuto. Al di là di come la si veda quello che è accaduto in questi giorni è piuttosto chiaro: con un emendamento al Decreto legge numero 145 (avente per oggetto, in realtà: “Misure urgenti in materia economica e fiscale”), approvato da Palazzo Chigi il 16 ottobre scorso, il governo – e in particolare, visto l’argomento di cui si parla, il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini restituisce la concessione delleA24 e A25 a Strada dei parchi, la società del gruppoestromessa nel luglio del 2022 dal governo Draghi per rimettere tutto in capo ad Anas. Con un emendamento il Governo ha restituito al Gruppola concessione delleA24 e A25 a Strada dei ...