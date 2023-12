“Una volta Guardiola chiese un consiglio a Mazzarri” | rivelazione da non credere

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Consulla panchina del Napoli, c’è maggiore fiducia nel club: si attende il match Napoli-Inter per vedere le prossime mosse del tecnico toscano. L’avvio di stagione del Napoli non è stato decisamente dei migliori, ma adesso con l’avvento di Waltersulla panchina del club partenopeo è tempo di rinascita. Non ha più senso guardare al passato e pensare cosa si sarebbe potuto fare per evitare determinati errori. Bisogna rialzarsi e lavorare sulla continuità delle vittorie, il tecnico toscano sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per lavorare al meglio con la squadra e portare ottimi risultati. Riccardo Bigon elogia le grandi doti tattiche diGià con la partita contro l’Atalanta si è visto un Napoli più deciso e compatto, ma soprattutto, con tanta voglia di mettersi in gioco. Dall’altra parte però, ...