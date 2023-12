Una disputa per l’ex di Ida Platano | scontro a Uomini e Donne

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Colpi di scena a: Idatorna nel programma e Roberta Di Padua non nasconde l’interesse perfidanzato di Ida Nuovi colpi di scena a, che nel pomeriggio del primo dicembre ha regalato incredibili rivelazioni. Durante la puntata del primo dicembre, Ida, tornata nel programma di Maria De Filippi dopo la rottura da Alessandro Vicinanza, ha avuto l’onore di sedere sul trono, alla ricerca di un nuovo amore. La sua presenza non è molto gradita alla sua ...