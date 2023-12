Un presidio medico a scuola | una funzione essenziale di prevenzione | vigilanza e intervento attivo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nell'ambito scolastico, la tutela della salute riveste un ruolo cruciale. È fondamentale riconoscere che il personale scolastico, pur essendo in prima linea, non possiede competenze mediche specifiche per gestire questioni sanitarie complesse. Di conseguenza, si pone l'urgente necessità di integrare nelle scuole la figura di presidi medici specializzati. L'articolo .

Altre News in Rete:

L'Ex Municipio di San Cesario diventerà la casa dei Medici di base

Ogni cittadino continuerà ad avere il propriodi riferimento, ma all'interno della struttura ... in tempi in cui la medicina di base rappresenta unfondamentale per la rete di ...

Smart Ambulance. Ecco il nuovo gioiello dell'assistenza medica: "Al ... LA NAZIONE

Raccolta stradale straordinaria ingombranti: appuntamento il 3, 10 e ... Comune di Viterbo

Stipendi bassi e poco personale: il 5 dicembre protesta di medici e infermieri

Presidio davanti all'ospedale di Aosta: «questo tipo di politica punta a distruggere il sistema sanitario pubblico in favore di quello privato» ...

L’Ex Municipio di San Cesario diventerà la casa dei Medici di base In evidenza

Via ai lavori di manutenzione per ospitare nella struttura il progetto di associazione della Medicina di Gruppo San Cesario sul Panaro, 1 dicembre 2023 – L’Ex Municipio situato in pieno centro storico ...