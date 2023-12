“Un follower mi ha offerto 18 mila euro per fare sesso nel metaverso” | la confessione dell’avvocata Denise Rocha

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Di, i tabloid si occupano da un po’ perché la modella brasiliana è stata eletta, proprio dagli stessi giornali di gossip, l’avvocata più bella del mondo. Ebbene, il Daily Star torna su di lei perché un uomo le ha16sterline (18) pernel. Come? Al momento è impossibile. C’è una serie tv targata Amazon Prime che, con le dovute differenze (si tratta di un paradiso artificiale e non di) mostra come potrebbe essere un rapporto sessuale virtuale ma anche “fisicamente percepito”. La serie si chiama Upload, per chi fosse interessato. Ma torniamo a: “Ho ricevuto un’offerta per avere un incontro fisico nelcon un ...