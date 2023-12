Ultime Notizie Roma del 01-12-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alla 28 a Dubai oltre 200 governi di tutto il mondo ma si contano anche i grandi assenti per diventa americano Joe biden il capo di stato cinese Clean g imping e per motivi di salute Papa Francesco Cina e Stati Uniti rappresentano l’appuntamento con la crisi climatica cui prendono parte anche ogni G ambientaliste Teen Titans imprese e gruppi religiosi la coppa 28 il ventottesimo incontro annuale delle Nazioni Unite sul clima in cui governi discuteranno su come limitare prepararti futuri cambiamenti climatici in particolare il vertice di Dubai che si svolgerà fino al 12 dicembre sarà concentrato sull’obiettivo di 1,5 gradi centigradi di limitazione del riscaldamento globale aggiunta Parigi e sull’eliminazione dei combustibili fossili temi chiave proprio degli ...