Ultime Notizie Roma del 01-12-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 1 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alla conferenza sui cambiamenti climatici a Dubai il segretario dell’ONU Antonio guterres lancia l’allarme tra terra brucia e proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership A livello mondiale il destino dell’umanità in bilico il numero uno delle Nazioni Unite dice però che non è troppo tardi e che i governi del mondo possono evitare il peggio Ice posti ti è arrivata anche Giorgia Meloni accolta dal Presidente degli Emirati Mohammed Bin zayed al nahyan e dallo stesso Go teatri nelle indagini sull’omicidio di Giulia cecchettini potrebbe essere il giorno delle prime verità nelle stesse ore dal carcere di Verona ed all’istituto di medicina legale di Padova potrebbero arrivare risposte a dettagli sul delitto Filippo Turetta si troverà davanti il PM di Venezia ...