Ultime Notizie Roma del 01-12-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nelle indagini sull’omicidio di Giulia c’è che te ne potrebbe essere il giorno delle prime verità nelle stesse ore dal carcere di Verona dell’Istituto di medicina legale di Padova potrebbero arrivare risposte a dettagli sul delitto Filippo Turetta era davanti il PM di Venezia Andrea Petroni che ha fissato un interrogatorio perché inquirenti e investigatori che attendono ora una collaborazione dopo Le brevi dichiarazioni confessorie al GIP è un centinaio di chilometri di distanza l’autopsia sul corpo della 22enne potrà fare chiarezza sulle modalità dell’aggressione dell’omicidio a un 53enne di Montefusco in provincia di Avellino è stato imposto il divieto di avvicinamento alla moglie che perseguitava ormai da due anni l’uomo non si era mai rassegnata la separazione quasi ...