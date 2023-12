Ultime Notizie Roma del 01-12-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ufficio del primo ministro italiano rende Noto in un comunicato chiamata violato il quadro di riferimento dell’accordo non ha rispettato l’obbligo di rilasciare tutte le donne in ostaggio e ha sparato razzi contro Israele in mezzo al ritorno ai combattimenti sottolineano che il governo di Israele impegnata raggiungere gli obiettivi della guerra liberare i nostri ortaggi eliminare amarti assicurare che in casa non possono più minacciare il popolo d’Israele si legge alla Coop 28 a Dubai oltre 200 governi di tutto il mondo ma ti contano Anche i grandi a te di presidente americano Joe biden il capo di stato cinese Chin Chin ping e per motivi di salute Papa Francesco e Stati Uniti rappresentati all’appuntamento della crisi climatica a cui prendono parte anche o.n.g. ...