Ultime Notizie Roma del 01-12-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata Francesco Vitale guerra di Gaza e Israele hamas Ha violato dà tregua riprendono i combattimenti attacco Gerusalemme e quattro i morti civile ucciso da agenti vita tra le macerie per centratura di aranciata Gaza Israele sapeva del 7 ottobre più di un anno fa rivela il New York Times Blink Netanyahu proteggere i civili il cambiamento climatico via i combustibili fossili limite di 5 gradi alla coppa 28 Oggi Riccardo e meloni a Dubai ilsarà l’anno più caldo di sempre Lavoro inflazione il CAP di occupati aumentano 458000 in più rispetto al 2022 ancora in calo di infrazioni a novembre dello 0 8% ai minimi dal 2021 arriva il freddo polare al nord forti nevicate in Valle d’Aosta e Trentino neve anche in città salute e Allarme negli Stati Uniti Aumentano i casi di malattie respiratorie e anche per quanto riguarda ...