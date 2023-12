Udinese-Verona | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 1 dicembre 2023)-Hellas(domenica 3 dicembre con calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 14esima...

Il Verona come l’Udinese un anno fa, un fondo Usa vuole acquistare il club

C’è un fondo, una holding statunitense capitana da due ex genoani, che sta bussando alle porte del Verona per rilevarne la società e la notizia, in prossimità del derby triveneto di domenica, traccia ...

Intervista a Eugenio Fascetti: “Pafundi ha talento, deve giocare”

«L’Udinese deve risolvere in fretta l’enigma Pafundi, anche perché non mi sembra che ci sia molta qualità e fantasia in questa squadra invischiata nella lotta salvezza assieme al mio ex Verona».