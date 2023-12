Udinese-Verona domenica 03 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Anche alla Dacia Arena va in scena una sfida potenzialmente in grado di cambiare gli equilibri nella parte bassa della classifica tra. Gli uomini di Cioffi dopo i quattro punti conquistati contro Milan e Atalanta in una fase ostica del calendario non sono riusciti a ripetersi perdendo 3-1 all’Olimpico contro la Roma InfoBetting: Scommesse Sportive e