Udinese | Thauvin | «Non gioco nel mio ruolo | posso migliorare»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le parole di Florian, calciatore dell’, sul suo momento di forma con i bianconeri. I dettagli Florian, calciatore dell’, ha parlato a Tv12 della sua avventura con il club friulano. PAROLE – «Sono felice, la Serie A è un campionato molto difficile. Tutte le squadre si difendono bene, questo è davvero un campionato molto chiuso. Non è stato così purtroppo, ma il gol per me resta una buona notizia per la mia fiducia. Penso che nelle mie partite finora ho giocato bene. Ho giocato molto bene e di sicuro ho messo in campo il massimo che potevo per aiutare la squadra a fare bene. Quello che mi manca sono alcune statistiche come goal o assist. Penso che avrei meritato almeno tre o quattro assist di più perché c’erano, ho avuto le occasioni, ho dato palloni per metterli dentro, ma purtroppo ...