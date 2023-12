Udinese | Payero | «Non mi aspettavo di essere da subito così importante per la squadra»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Martin, centrocampista dell’, ha parlato a TV12 del momento dei bianconeri in campionato, ma non solo Martin, centrocampista dell’, ha parlato a TV12 del momento dei bianconeri in campionato, ma non solo. PAROLE – «Se midida? No, onestamente no ma lavoro ogni giorno per questo obiettivo. Anch’io ho una mentalità simile, voglio spingermi costantemente, giorno per giorno e penso che questa sia una mentalità vincente. Ciò che ti rende più forte è ciò che fai, acquisire fiducia, sentirsi più a proprio agio e credo che con la base del lavoro, della fiducia, dell’umiltà e anche la mentalità di voler vincere ed esserci sempre. Questo mi ha portato ad ...