(Di venerdì 1 dicembre 2023) 01 dic 19:46firma decreto per aumentaredel 15% Il presidenteVladimirha firmato un decreto - con effetto immediato - per aumentare ildeinelle forze ...

Altre News in Rete:

Ucraina, Putin ordina l'aumento del numero dei militari del 15% | Intelligence di Mosca: "Fermato italo - russo per atti di sabotaggio"

01 dic 19:46firma decreto per aumentare militari del 15% Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto - con effetto immediato - per aumentare il numero dei militari nelle ...e ...

Lavrov: "C'era accordo con Ucraina, ma Johnson fu contrario". LIVE Sky Tg24

Guerra in Ucraina, Putin ordina l'aumento del numero dei militari del 15% Sky Tg24

Parrocchia dem. Castagnetti riunisce tutti i Popolari di area ma si dividono sulla guerra

Vale per l’Ucraina ma vale anche per Israele ... Solo una cosa mi preme: io non mi permetterei mai di arruolare Riccardi tra gli amici di Putin. Pretendo di non essere arruolato nel partito di quelli ...

Guerra in Ucraina, Putin ordina l'aumento del numero dei militari del 15%

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto ... non è tuttavia prevista la mobilitazione in relazione a questo decreto (GUERRA IN UCRAINA: DIRETTA DEL 1° DICEMBRE - LO SPECIALE). Organico ...