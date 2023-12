Altre News in Rete:

Turetta per 9 ore dal pm, in corso l'autopsia di Giulia

...giornalisti di avere informazioni sul lungo faccia a faccia tra il ragazzo accusato di avere... che ha subito una doppia aggressione, dapprima a pochi metri dasua in auto, e poi nella zona ...

Trovato morto in casa con mani legate e sacchetto in testa: si indaga per omicidio RaiNews

Ucciso in casa. Sacchetto in testa e mani legate. Come un'esecuzione LA NAZIONE

Ucciso a Firenze: è stato strangolato il 72enne iraniano. Persona conosciuta: aveva un banco al mercato del Porcellino

Nel frattempo gli investigatori della squadra mobile di Firenze sono tornati nella casa di via de Pinedo, alla ricerca di elementi per le indagini. Il 72enne, come detto, aveva un banco al mercato ...

Cibo avariato e servizi assenti, indagine sul CPR di Milano: "Lo dicevamo da tre anni"

che la notte scorsa è stato ucciso in via Roma a Palermo con tre colpi di pistola calibro 9, uno dei quali alla testa. La sorella: "Era un brav'uomo". Bimbo di 6 anni precipita dal balcone di casa a ...