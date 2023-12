Twilight proseguirà? La regista svela chi vorrebbe come Bella ed Edward in un reboot

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 1 dicembre 2023)ha debuttato nelle sale cinematografiche 15 anni fa e ladel primo capitolo, Catherine Hardwicke, è tornata a parlarne. In una recente intervista, la diretta interessata ha parlato dell’eventualità di realizzare un, rivelando chi potrebbe rivestire i panni diSwan edCullen. Gli Anni Duemila sono stati fortemente segnati dalla figura del vampiro. Saghe letterarie, film e serie televisive hanno declinato il tema, sondandone le diverse potenzialità, soprattutto nel formato rom-dramedy adolescenziale. È questo il casto di, trasposizione cinematografica dell’omonima saga letteraria nata dalla penna di Stephenie Meyer. Il primo capitolo ha avuto una lavorazione tutt’altro che semplice, per via del ridotto periodo di riprese – appena 44 giorni – ...