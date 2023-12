Tutti i motivi per cui la tregua a Gaza non regge

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I combattimenti tra Israele e Hamas sono ripresi questa mattina. La pausa iniziata venerdì scorso non ha retto al fronte interno. Mentre il governo Netanyahu continua sul desiderio di distruggere Hamas, il gruppo ha rivendicato un attentato a Gerusalemme Ovest (dove ci sono stati quattro morti, tra cui una donna incinta, e svariati feriti quando due fratelli palestinesi sono scesi da un’auto e hanno iniziato a sparare contro una fermata di un autobus prima di essere eliminati da un soldato, il quale ha ucciso anche un civile che lo stava aiutando, nonostante questo si fosse poi inginocchiato mani a terra gettando l’arma con cui aveva ingaggiato i due terroristi). Ossia, Hamas ha dichiarato la volontà di aprire la lotta al di fuori della Striscia. Circostanza inaccettabile per il governo israeliano, e infatti il ministro della Sicurezza nazionale, il kahanista Itmar Ben Gvir ha subito ...

